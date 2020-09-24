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У лікарні помер морпіх, якого в червні поранив російський снайпер

Четвер, 24 вересня 2020, 16:13
У лікарні помер морпіх, якого в червні поранив російський снайпер
Фото з Facebook

24 вересня у лікарні помер військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Костянтин Оверко, якого в червні поранив російський снайпер.

Джерело: пресслужба батальйону у Facebook

Дослівно: "Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні".

Деталі: Морпіхи висловили співчуття близьким загиблого воїна.

Українська правда

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Теми: Донбасвійнажертви
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