В больнице умер морпех, которого в июне ранил российский снайпер

24 сентября в больнице умер военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко, которого в июне ранил российский снайпер.

Источник: пресс-служба батальона в Facebook

Дословно: "Больше трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице".

Детали: Морпехи принесли соболезнования близким погибшего воина.