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В больнице умер морпех, которого в июне ранил российский снайпер

Четверг, 24 сентября 2020, 16:13
В больнице умер морпех, которого в июне ранил российский снайпер
Фото c Facebook

24 сентября в больнице умер военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Константин Оверко, которого в июне ранил российский снайпер.

Источник: пресс-служба батальона в Facebook

Дословно: "Больше трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице".

Детали: Морпехи принесли соболезнования близким погибшего воина.

Украинская правда

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Темы: Донбассвойнажертвы
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