Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

Четвер, 24 вересня 2020, 16:34
МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

МЗС Білорусі розкритикувало низку країн, в тому числі Україну, через їхні заяви про невизнання легітимності Александра Лукашенка, чия таємна інавгурація відбулася напередодні.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Білоруський народ не потребує "легітимізації" своєї влади з боку самоназваних факультативних "легітиматорів".  Дане питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави жодною мірою не відображають думки переважної більшості міжнародного співтовариства" - вважає МЗС Білорусі.

У відомстві вважають подібні спроби втручанням у внутрішні справи Білорусі.

При цьому окремо у заяві виділена реакція України на інавгурацію Лукашенка.

"Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність у прийнятті своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми "просунутими" оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації" - йдеться у заяві.

Відомство при цьому наголошує на щирій і безкорисній підтримці української держави Білоруссю.

"Хоча, судячи з усього, глава МЗС України і не вважає це важливим для своєї країни. Але ми продовжимо підтримувати братський український народ" - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Читайте також Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: