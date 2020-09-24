МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

МЗС Білорусі розкритикувало низку країн, в тому числі Україну, через їхні заяви про невизнання легітимності Александра Лукашенка, чия таємна інавгурація відбулася напередодні.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Білоруський народ не потребує "легітимізації" своєї влади з боку самоназваних факультативних "легітиматорів". Дане питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави жодною мірою не відображають думки переважної більшості міжнародного співтовариства" - вважає МЗС Білорусі.

У відомстві вважають подібні спроби втручанням у внутрішні справи Білорусі.

При цьому окремо у заяві виділена реакція України на інавгурацію Лукашенка.

"Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність у прийнятті своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми "просунутими" оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації" - йдеться у заяві.

Відомство при цьому наголошує на щирій і безкорисній підтримці української держави Білоруссю.

"Хоча, судячи з усього, глава МЗС України і не вважає це важливим для своєї країни. Але ми продовжимо підтримувати братський український народ" - заявили в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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