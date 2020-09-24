Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Беларуси прокомментировал отказ Украині признать Лукашенко

Четверг, 24 сентября 2020, 16:34
МИД Беларуси прокомментировал отказ Украині признать Лукашенко

МИД Беларуси раскритиковал ряд стран, в том числе Украину, из-за их заявлений о непризнании легитимности Александра Лукашенко, чья тайная инаугурация состоялась накануне.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных "легитиматоров".  Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества", - считает МИД Беларуси.

В ведомстве считают подобные попытки вмешательством во внутренние дела Беларуси.

При этом отдельно в заявлении выделена реакция Украины на инаугурацию Лукашенко.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", - говорится в заявлении.

Ведомство при этом отмечает искреннюю и бескорыстную поддержку украинского государства Беларусью.

"Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ" - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения Лукашенко.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

Читайте также Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: