МИД Беларуси прокомментировал отказ Украині признать Лукашенко

МИД Беларуси раскритиковал ряд стран, в том числе Украину, из-за их заявлений о непризнании легитимности Александра Лукашенко, чья тайная инаугурация состоялась накануне.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных "легитиматоров". Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества", - считает МИД Беларуси.

В ведомстве считают подобные попытки вмешательством во внутренние дела Беларуси.

При этом отдельно в заявлении выделена реакция Украины на инаугурацию Лукашенко.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", - говорится в заявлении.

Ведомство при этом отмечает искреннюю и бескорыстную поддержку украинского государства Беларусью.

"Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ" - заявили в МИД Беларуси.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения Лукашенко.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

Читайте также Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко