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Під Олімпійським коледжом були сутички з поліцією, колектив заявляє про рейдерство

Четвер, 24 вересня 2020, 17:30

На території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Джерело: "Укрінформ", Нацполіція у Facebook

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено: під час роботи ліквідаційної комісії на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські, які на місці забезпечували громадський порядок, негайно втрутилися в ситуацію та припинили протиправні дії.

Внаслідок інциденту кілька осіб отримали тілесні ушкодження, зокрема й правоохоронці.

Наразі до територіального управління поліції запрошені обидві сторони конфлікту для надання пояснень та об’єктивного встановлення причин інциденту". 

Деталі: За фактом цих подій відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Водночас, на сторінці коледжу у Facebook публікувалися відео сутичок із правоохоронцями. Вранці 24 вересня там з’явилося повідомлення, що планується рейдерське захоплення коледжу із "залученням "тітушок" під прикриттям (або бездіяльністю) поліції".

Опубліковано Олімпійський коледж імені Івана Піддубного Четвер, 24 вересня 2020 р.

Опубліковано Олімпійський коледж імені Івана Піддубного Четвер, 24 вересня 2020 р.
 
Фото: Укрінформ
 

Працівники коледжу звинувачують у рейдерстві ректора Національного університету фізичного виховання і спорту Євгена Імаса.

Дослівно з повідомлення коледжу: "Так було вже не раз: кожного нового міністра освіти Імас намагається залучити до  рейдерського захоплення коледжу, але олімпійцям вдавалося відбиватися.

Міністр Арсен Аваков в курсі ситуації: ще 2015 році він допоміг відбити чогову рейдерську атаку (тоді намагалися її провести з залученням столичної поліції)…

Зараз тітушки і автобуси з поліцією вже стоять під коледжем. Захоплення заплановано на 12.00. Колектив і студенти налаштовані рішуче боротися за свої права та вимагати виконання норми закону про неприпустимість передачі Імасу, про необхідність передати коледж як цілісний майновий комплекс Києва".



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