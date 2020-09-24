На території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Джерело: "Укрінформ", Нацполіція у Facebook

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено: під час роботи ліквідаційної комісії на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські, які на місці забезпечували громадський порядок, негайно втрутилися в ситуацію та припинили протиправні дії.

Внаслідок інциденту кілька осіб отримали тілесні ушкодження, зокрема й правоохоронці.

Наразі до територіального управління поліції запрошені обидві сторони конфлікту для надання пояснень та об’єктивного встановлення причин інциденту".

Деталі: За фактом цих подій відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Водночас, на сторінці коледжу у Facebook публікувалися відео сутичок із правоохоронцями. Вранці 24 вересня там з’явилося повідомлення, що планується рейдерське захоплення коледжу із "залученням "тітушок" під прикриттям (або бездіяльністю) поліції".

Фото: Укрінформ

Працівники коледжу звинувачують у рейдерстві ректора Національного університету фізичного виховання і спорту Євгена Імаса.

Дослівно з повідомлення коледжу: "Так було вже не раз: кожного нового міністра освіти Імас намагається залучити до рейдерського захоплення коледжу, але олімпійцям вдавалося відбиватися.

Міністр Арсен Аваков в курсі ситуації: ще 2015 році він допоміг відбити чогову рейдерську атаку (тоді намагалися її провести з залученням столичної поліції)…

Зараз тітушки і автобуси з поліцією вже стоять під коледжем. Захоплення заплановано на 12.00. Колектив і студенти налаштовані рішуче боротися за свої права та вимагати виконання норми закону про неприпустимість передачі Імасу, про необхідність передати коледж як цілісний майновий комплекс Києва".