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Под Олимпийским колледжем были столкновения с полицией, коллектив заявляет о рейдерстве

Четверг, 24 сентября 2020, 17:30

На территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между работниками и студентами колледжа, которые заявляют о его "рейдерский захват", и полицейскими.

Источник: "Укринформ", Нацполиция в Facebook

Дословно полиция: "Предварительно установлено: во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские, которые на месте обеспечивали общественный порядок, немедленно вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия.

В результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители. Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента".

Детали: По факту этих событий открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

В то же время, на странице колледжа в Facebook публиковались видео столкновений с правоохранителями. Утром 24 сентября там появилось сообщение, что планируется рейдерский захват колледжа с "привлечением "титушок" под прикрытием (или бездействием) полиции".

Работники колледжа обвиняют в рейдерстве ректора Национального университета физического воспитания и спорта Евгения Имаса.

Опубліковано Олімпійський коледж імені Івана Піддубного Четвер, 24 вересня 2020 р.

Опубліковано Олімпійський коледж імені Івана Піддубного Четвер, 24 вересня 2020 р.
 
 

Дословно из сообщения колледжа: "Так уже не раз: каждого нового министра образования Имас пытается привлечь к рейдерскому захвату колледжа, но олимпийцам удавалось отбиваться.

Министр Арсен Аваков в курсе ситуации: еще 2015 году он помог отбить очередную рейдерскую атаку (тогда пытались ее провести с привлечением столичной полиции)...

Сейчас титушки и автобусы с полицией уже стоят под колледжем. Захват запланирован на 12.00. Коллектив и студенты настроены решительно бороться за свои права и требовать выполнения нормы закона о недопустимости передачи Имасу, о необходимости передать колледж как целостный имущественный комплекс Киева".



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