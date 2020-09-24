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Екскерівника дитячого табору у Львові підозрюють у 11 зґвалтуваннях дівчаток

Четвер, 24 вересня 2020, 18:03
Екскерівника дитячого табору у Львові підозрюють у 11 зґвалтуваннях дівчаток

У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до 11 випадків розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. Це 46-річний львів’янин, який на той час був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Джерело: очільник поліції Львівщини Василь Віконський, якого цитує пресслужба поліції

Деталі: Як встановили правоохоронці, він причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Пряма мова Віконського: "Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу.

Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів".

Українська правда

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Теми: Львівполіціядіти
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