Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Екскерівника дитячого табору у Львові підозрюють у 11 зґвалтуваннях дівчаток

Четвер, 24 вересня 2020, 18:03

У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до 11 випадків розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. Це 46-річний львів’янин, який на той час був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Джерело: очільник поліції Львівщини Василь Віконський, якого цитує пресслужба поліції

Деталі: Як встановили правоохоронці, він причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Пряма мова Віконського: "Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу.

Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів".

Українська правда
Теми: Львівполіціядіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Тернопіль потрапив до червоної зони, а Київ – у жовтій

Поки Навальний був у комі, в РФ заарештували його квартиру і рахунки

МЗС Білорусі прокоментувало відмову України визнати Лукашенка

інфографікаЛідери партійних перегонів дещо втратили в рейтингу за місяць до виборів

Третина українців підтримують Лукашенка, майже половина – ні

Путін не вітав Лукашенка з інавгурацією. Кремль пояснив чому

Усі новини...
Львів
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
За 2 місяці до виборів Порошенко зробив коштовний подарунок львівській церкві
Wizz Air скасувала два рейси зі Львова
Останні новини
18:43
фотоVolkswagen показав повністю електричний кросовер
18:31
Блакитний, кремовий і ще чотири: ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори
18:13
інфографікаВ Україні оновили епідемічні зони: Тернопіль потрапив до червоної зони, а Київ – у жовтій
18:10
Після критики Зеленського, Кабмін змінив голову Укртрансбезпеки
18:03
Екскерівника дитячого табору у Львові підозрюють у 11 зґвалтуваннях дівчаток
18:02
НАБУ каже, що рішення ВАКС по справі "Роттердам+" не кінцеве
17:56
Міжбанк: гривня дешевшає до долара, але зміцнюється до євро
17:53
США, Британія і Канада можуть вже у п'ятницю ввести санкції проти режиму Лукашенка - ЗМІ
17:49
Файли FinCEN: Barclays провів операції компаній Ахметова на $2 млрд попри їх підозрілість
17:47
Країни Балтії розширять санкційний список чиновників режиму Лукашенка
Усі новини...