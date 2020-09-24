Экс-руководителя детского лагеря во Львове подозревают в 11 изнасилованиях девочек

Во Львове следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к 11 случаев совращению и изнасиловании малолетних девочек. Это 46-летний львовянин, который в то время был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

Источник: глава полиции Львовщины Василий Виконский, которого цитирует пресс-служба полиции

Детали: Как установили правоохранители, он причастен как минимум к 11 преступлений, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Прямая речь Виконский: "Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины провели колоссальную работу.

Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений".