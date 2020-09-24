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НАБУ каже, що рішення ВАКС по справі "Роттердам+" не кінцеве

Четвер, 24 вересня 2020, 18:02

Національне антикорупційне бюро вказує, що рішення Вищого антикорупційного суду щодо справи "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в апеляційному палаті ВАКС.

Джерело: прес-служба НАБУ у Facebook

Дослівно: "Рішення ВАКС, яким відмовлено у задоволенні скарги на закриття справи "Роттердам+", не є остаточним та може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС. Крім того, НАБУ подало скаргу на дії прокурора до в.о. керівника САП та Генерального прокурора, і сподівається на ухвалення ними швидкого рішення.

НАБУ переконане, що крапку у справі "Роттердам+" має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави".

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Передісторія:

  • У четвер Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Віктору Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо "Роттердам +".
  • У серпні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураАхметов


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