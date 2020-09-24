НАБУ говорит, что решение ВАКС по делу "Роттердам+" не конечное
Национальное антикоррупционное бюро указывает, что решение Высшего антикоррупционного суда по делу "Роттердам +" не окончательное и может быть обжаловано в апелляционном палате ВАКС.
Источник: пресс-служба НАБУ в Facebook
Дословно: "Решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам +", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. Кроме того, НАБУ подало жалобу на действия прокурора к и.о. руководителя САП и Генеральному прокурору, и надеется на принятие ими быстрого решения.
НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам состязательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства".
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Предыстория:
- В четверг Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала екснардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".
- В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам +".