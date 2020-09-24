Блакитний, кремовий і ще чотири: ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори
Центра виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня.
Джерело: Пресслужба ЦВК
Дослівно: "Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів".
Деталі: Кожен вид бюлетенів матиме свій колір.
блакитний – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
світло-зелений – з виборів депутатів районної ради;
світло-жовтий – з виборів депутатів міської ради;
світло-сірий – з виборів депутатів районної у місті ради;
кремовий – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
світло-рожевий – з виборів сільського, селищного, міського голови.
Сьогодні ЦВК затвердила колір та форму виборчого бюлетеня. 🔎Чому різні кольори? Для розрізнення типу виборів і легшого...Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Четвер, 24 вересня 2020 р.