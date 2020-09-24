Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блакитний, кремовий і ще чотири: ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори

Четвер, 24 вересня 2020, 18:31
Блакитний, кремовий і ще чотири: ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори

Центра виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня.  

Джерело: Пресслужба ЦВК

Дослівно: "Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів".

Деталі: Кожен вид бюлетенів матиме свій колір.

блакитний – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірий – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий – з виборів сільського, селищного, міського голови.

Сьогодні ЦВК затвердила колір та форму виборчого бюлетеня. 🔎Чому різні кольори? Для розрізнення типу виборів і легшого...

Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Четвер, 24 вересня 2020 р.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: місцева владавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
місцева влада
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: