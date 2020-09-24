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Блакитний, кремовий і ще чотири: ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори

Четвер, 24 вересня 2020, 18:31

Центра виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня.  

Джерело: Пресслужба ЦВК

Дослівно: "Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів".

Деталі: Кожен вид бюлетенів матиме свій колір.

блакитний – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірий – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий – з виборів сільського, селищного, міського голови.

Сьогодні ЦВК затвердила колір та форму виборчого бюлетеня. 🔎Чому різні кольори? Для розрізнення типу виборів і легшого...

Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Четвер, 24 вересня 2020 р.

Українська правда
Теми: місцева владавибори


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