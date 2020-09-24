Голубой, кремовый и еще четыре ЦИК утвердила форму и цвет бюллетеней на выборы
Центра избирательная комиссия утвердила формы и цвета избирательных бюллетеней на местных выборах, которые пройдут 25 октября.
Источник: Пресс-служба ЦИК
Дословно: "Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов".
Детали: Каждый вид бюллетеней будет иметь свой цвет.
голубой - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
светло-зеленый - по выборам депутатов районного совета;
светло-желтый - по выборам депутатов городского совета;
светло-серый - по выборам депутатов районного совета;
кремовый - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;
светло-розовый - по выборам сельского, поселкового, городского головы.
Сьогодні ЦВК затвердила колір та форму виборчого бюлетеня. 🔎Чому різні кольори? Для розрізнення типу виборів і легшого...Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Четвер, 24 вересня 2020 р.