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Голубой, кремовый и еще четыре ЦИК утвердила форму и цвет бюллетеней на выборы

Четверг, 24 сентября 2020, 18:31
Голубой, кремовый и еще четыре ЦИК утвердила форму и цвет бюллетеней на выборы

Центра избирательная комиссия утвердила формы и цвета избирательных бюллетеней на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Источник: Пресс-служба ЦИК

Дословно: "Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов".

Детали: Каждый вид бюллетеней будет иметь свой цвет.

голубой - по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленый - по выборам депутатов районного совета;

светло-желтый - по выборам депутатов городского совета;

светло-серый - по выборам депутатов районного совета;

кремовый - по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый - по выборам сельского, поселкового, городского головы.

Сьогодні ЦВК затвердила колір та форму виборчого бюлетеня. 🔎Чому різні кольори? Для розрізнення типу виборів і легшого...

Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine Четвер, 24 вересня 2020 р.

Украинская правда

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Темы: местная властьвиборы
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