Угорський суд виправдав ексєвродепутата, звинуваченого у шпигунстві на РФ

Бела Ковач, колишній депутат Європарламенту від партії "Йоббік", був виправданий за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, але засуджений до умовного тюремного ув'язнення строком на 18 місяців і оштрафований на 600 000 форинтів (1640 євро) за шахрайство з бюджетом ЄП.

Відповідне рішення прийняв суд у Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hungary Today.

Управління захисту Конституції, угорське розвідувальне управління внутрішньої безпеки подали скаргу проти Ковача в квітні 2014 року, після того як з'ясувалося, що він регулярно зустрічався з російськими дипломатами і щомісяця відвідував Москву. Через підозри він отримав прізвисько "Кдбела" в угорській пресі (відсилка до КДБ Радянського Союзу).

Європейський парламент зняв з Ковача імунітет у жовтні 2015 року.

Звинувачення були пред'явлені на початку грудня того ж року за підозрою в тому, що він шпигував проти інституцій ЄС для Росії в період з 2012 по 2014 рік.

У 2017 році Європарламент зняв з нього імунітет у зв'язку з іншою справою. Управління ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF припустило, що в період з 2012 по 2013 рік Ковач найняв чотирьох стажистів, які ніколи не з'являлися в Брюсселі і не виконували ніякої роботи. Потім Європарламент об'єднав ці два розслідування. У тому ж році угорська прокуратура пред'явила йому звинувачення в шахрайстві з бюджетом, а також у зраді суспільної довіри.

Минулого тижня прокуратура запросила сім років тюремного ув'язнення у в'язниці суворого режиму для Ковача.

У четвер суддя постановив, що Ковач контактував з російськими спецслужбами, але передавав інформацію, яка вже була в публічному доступі. При цьому суд засудив його до 1,5 років в'язниці з відстрочкою виконання покарання в три роки за звинуваченням у податковому шахрайстві і фальсифікації документів.

Політик неодноразово заперечував будь-які порушення.