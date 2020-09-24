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Венгерский суд оправдал экс-евродепутата, обвиняемого в шпионаже на РФ

Четверг, 24 сентября 2020, 19:00

Бела Ковач, бывший депутат Европарламента от партии "Йоббик", был оправдан по обвинению в шпионаже в пользу России, но приговорен к условному тюремному заключению сроком на 18 месяцев и оштрафован на 600 000 форинтов (1640 евро) за мошенничество с бюджетом ЕП.

Соответствующее решение принял суд в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hungary Today.

Управление защиты Конституции, венгерское разведывательное управление внутренней безопасности подали жалобу против Ковача в апреле 2014 года, после того как выяснилось, что он регулярно встречался с российскими дипломатами и ежемесячно посещал Москву. Из-за подозрений он получил прозвище "Кгбела" в венгерской прессе (отсылка в КГБ Советского Союза).

Европейский парламент снял с Ковача иммунитет в октябре 2015 года.

Обвинения были предъявлены в начале декабря того же года по подозрению в том, что он шпионил против институтов ЕС для России в период с 2012 по 2014 год.

В 2017 году Европарламент снял с него иммунитет в связи с другим делом. Управление ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF предположило, что в период с 2012 по 2013 год Ковач нанял четырех стажеров, которые никогда не появлялись в Брюсселе и не выполняли никакой работы. Затем Европарламент объединил эти два расследования. В том же году венгерская прокуратура предъявила ему обвинение в мошенничестве с бюджетом, а также в предательстве общественного доверия.

На прошлой неделе прокуратура запросила семь лет тюремного заключения в тюрьме строгого режима для Ковача.

В четверг судья постановил, что Ковач контактировал с российскими спецслужбами, но передавал информацию, которая уже была в публичном доступе. При этом суд приговорил его к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания в три года по обвинению в налоговом мошенничестве и фальсификации документов.

Политик неоднократно отрицал любые нарушения.

Темы: судВенгрияРосcия


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