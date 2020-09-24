Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Хай стріляють бойовими": МВС Білорусі опублікувало заклик застосувати зброю на мітингах

Четвер, 24 вересня 2020, 20:50

МВС Білорусі прозвітувало про скарги "законослухняних мешканців Мінська", які нібито невдоволені діями протестувальників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сайті МВС Білорусі.

"На лінію "102" стали активно дзвонити жителі Мінська, незадоволені діями учасників несанкціонованих масових заходів. Тільки за останню добу в столичну міліцію звернулися кілька сотень людей", - йдеться в повідомленні.

На сайті підкреслюється, що "прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити".

При цьому МВС наводить аудіозапис телефонної розмови з одним з таких "невдоволених", під час якої чоловік прямо закликав застосовувати проти протестувальників гумові кулі і навіть бойові патрони, стверджуючи, що "автомат Калашникова ніхто не скасовував".

"Пару пострілів у макітру – і всі протверезіють" - каже чоловік.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Читайте також Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: