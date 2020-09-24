"Хай стріляють бойовими": МВС Білорусі опублікувало заклик застосувати зброю на мітингах

МВС Білорусі прозвітувало про скарги "законослухняних мешканців Мінська", які нібито невдоволені діями протестувальників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сайті МВС Білорусі.

"На лінію "102" стали активно дзвонити жителі Мінська, незадоволені діями учасників несанкціонованих масових заходів. Тільки за останню добу в столичну міліцію звернулися кілька сотень людей", - йдеться в повідомленні.

На сайті підкреслюється, що "прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити".

При цьому МВС наводить аудіозапис телефонної розмови з одним з таких "невдоволених", під час якої чоловік прямо закликав застосовувати проти протестувальників гумові кулі і навіть бойові патрони, стверджуючи, що "автомат Калашникова ніхто не скасовував".

"Пару пострілів у макітру – і всі протверезіють" - каже чоловік.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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