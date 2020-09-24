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"Пусть стреляют боевыми": МВД Беларуси опубликовало призыв применить оружие на митингах

Четверг, 24 сентября 2020, 20:50

МВД Беларуси отчиталось о жалобах "законопослушных жителей Минска", которые якобы недовольны действиями протестующих.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте МВД Беларуси.

"На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

На сайте подчеркивается, что "простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".

При этом МВД приводит аудиозапись телефонного разговора с одним из таких "недовольных", во время которой человек прямо призвал применять против протестующих резиновые пули и даже боевые патроны, утверждая, что "автомат Калашникова никто не отменял".

"Пару выстрелов в башку - и все протрезвеют" - говорит мужчина.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста.

Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ. Правозащитники сообщают о как минимум 259 задержанных.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом.

Читайте также: Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

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Темы: БеларусьЛукашенко
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