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Племінниця Трампа подала на нього до суду за "шахрайство зі спадщиною"

Четвер, 24 вересня 2020, 21:19
Племінниця Трампа подала на нього до суду за шахрайство зі спадщиною

Племінниця президента США Дональда Трампа, дочка його старшого брата Фреда 55-річна Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, в якому звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів, які мали дістатися їй у спадок від дідуся.

Джерело: New York Times

Деталі: У позові Дональд Трамп, його сестра Меріенн та їх покійний уже брат Роберт звинувачуються в шахрайстві та організації змови, внаслідок якої Мері та її брат Фред втратили частину статку, який залишив їм батько, а також не отримали "справедливу частку у спадщині", що залишилася після діда.

У позові вказується, що після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили "цілу схему для викачування коштів, приховування їх розкрадання та брехні щодо істинної цінності спадщини".

Також в документі повідомляється, що на початку 1980-х президент США та його брати і сестри взяли під свій контроль імперію нерухомості в Нью-Йорку, яку збудував їхній батько Фред Трамп-старший і "експлуатували для власного збагачення на шкоду всім, хто їх оточував".

Пряма мова Мері Трамп: "Вони зрадили мене, таємно співпрацювали, щоб вкрасти у мене, брехали щодо реальної цінності того, що я успадкувала. Шахрайство - це не просто сімейний бізнес, це спосіб життя".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампсуд
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