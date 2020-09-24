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Племянница Трампа подала на него в суд за "мошенничество с наследием"

Четверг, 24 сентября 2020, 21:19

Племянница президента США Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда 55-летняя Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении причитавшихся ей от дедушки десятков миллионов долларов.

Источник: New York Times

Детали: в иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и лгали относительно истинной ценности наследства".

Также в документе сообщается, что в начале 1980-х президент и его братья и сестры взяли под свой контроль империю недвижимости в Нью-Йорке, которую построил их отец Фред Трамп-старший и "эксплуатировали для собственного обогащения" в ущерб всем, кто их окружал.

Прямая речь Мэри Трамп: "Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни".

Темы: СШАТрампсуд


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