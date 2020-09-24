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На Буковині рекорд захворювань на COVID-19 за місяць

Четвер, 24 вересня 2020, 23:32
На Буковині рекорд захворювань на COVID-19 за місяць

У Чернівецькій області зафіксували 174 зараження коронавірусом. Це найбільше за останній місяць.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Осачук нагадав, що з 28 вересня регіон виходить з "червоної" зони. Проте за останню добу рекордна кількість нових хворих – 174, а одужаних лише 56. Усього 752 зразка зробили протягом 24 вересня.

Більше, ніж 174 було аж 24 серпня – тоді нових хворих нарахували 204.

Нагадаємо: 24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У помаранчевій зоні опинився весь регіон без винятку.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірус
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