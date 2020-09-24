На Буковине рекорд заболеваний на COVID-19 за месяц

В Черновицкой области зафиксировали 174 заражения коронавируса. Это всего за последний месяц.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Осачук напомнил, что с 28 сентября регион выходит из "красной" зоны. Однако за последние сутки рекордное количество новых больных - 174, а выздоровлений только 56. Всего 752 образца сделали в течение 24 сентября.

Более 174 было аж 24 августа - тогда новых больных насчитали 204.

Напомним: 24 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В оранжевой зоне оказался весь регион без исключения.