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Спалах коронавірусу зафіксували у військовій частині Нацгвардії

Четвер, 24 вересня 2020, 23:57
Спалах коронавірусу зафіксували у військовій частині Нацгвардії

У військовій частині 3026 Національної гвардії України зафіксовано три випадки захворювань військовослужбовців частини коронавірусною хворобою COVID-19. 

Джерело: пресслужба Південного оперативно-територіального об'єднання НГУ, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Один з них - військовослужбовець строкової служби, який 11 вересня повернувся з відпустки, з Черкаської області. Перші ознаки захворювання з’явились 20.09.2020 року. Два інших хворих – військовослужбовці за контрактом, які знаходяться у штаті чергової служби частини, поскаржилися на погіршення стану здоров’я 20.09 та 23.09.2020 року".

Деталі: Військовослужбовців в екстреному порядку направили у медичні заклади Запоріжжя, де їм провели діагностичні обстеження методом ПЛР, які показали позитивні результати.

Наразі вони проходять лікування: військовослужбовець строкової служби – в стаціонарних умовах, військовослужбовці за контрактом – амбулаторно в умовах самоізоляції під контролем медичних працівників військових частин 3033 і 3026 та ДУ "ТМО МВС України по Запорізькій області".

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардіякоронавірусепідемія
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