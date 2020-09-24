Вспышку коронавируса зафиксировали в военной части Нацгвардии

В воинской части 3026 Национальной гвардии Украины зафиксировано три случая заболеваний военнослужащих части Коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: пресс служба Южного оперативно-территориального объединения НГУ, которую цитирует "Укринформ"

Дословно: "Один из них - военнослужащий срочной службы, 11 сентября вернулся из отпуска, из Черкасской области. Первые признаки заболевания появились 20.09.2020 года. Два других больных - военнослужащие по контракту, которые находятся в штате дежурной службы части, пожаловались на ухудшение состояния здоровья 20.09 и 23.09.2020 года ".

Детали: военнослужащих в экстренном порядке направили в медицинские учреждения Запорожья, где им провели диагностические обследования методом ПЦР, которые показали положительные результаты.

Сейчас они проходят лечение: военнослужащий срочной службы - в стационарных условиях, военнослужащие по контракту - амбулаторно в условиях самоизоляции под контролем медицинских работников воинских частей 3033 и 3026 и ГУ "ТМО МВД Украины в Запорожской области".