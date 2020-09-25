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"Конвертаційний центр" у Львові вивів близько 90 млн держкоштів – ОГПУ

П'ятниця, 25 вересня 2020, 03:19
Конвертаційний центр у Львові вивів близько 90 млн держкоштів – ОГПУ
Фото: ОГПУ

Правоохоронці Львівщини викрили схему привласнення державних коштів, які були виділені на проведення будівельних робіт. 

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора

Деталі: Зазначається, що одна із фірм отримала кошти для будівельних робіт. Останні вона виконала власними силами за готівку. Проте у документах послуги були придбані в іншого підприємства транзитно-конвертаційної групи на території Львівської області. 

 
Фото: ОГПУ

"Попередньо встановлено, що загальна сума "проконвертованих" грошей становить близько 90 млн грн", – йдеться у повідомленні. 

24 вересня силовики провели обшуки з метою вилучення документів та речей, які можуть свідчити про обставини злочину та причетних до цього осіб. 

Українська правда

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Теми: прокуратурагрошіЛьвівщина
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