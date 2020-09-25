"Конвертационный центр" во Львове вывел около 90 млн госсредств – ОГПУ

Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора

Детали: Отмечается, что одна из фирм получила средства для строительных работ. Последние она выполнила собственными силами за наличные. Однако в документах услуги были приобретены у другого предприятия транзитно-конвертационной группы на территории Львовской области.

"Предварительно установлено, что общая сумма "проконвертированных" денег составляет около 90 млн грн", – говорится в сообщении.

24 сентября силовики провели обыски с целью изъятия документов и вещей, которые могут свидетельствовать об обстоятельствах преступления и причастных к этому лиц.