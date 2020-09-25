Дві людини загинули внаслідок пожежі у житловому будинку Харкова
П'ятниця, 25 вересня 2020, 04:32
Пожежа у житловому будинку на вулиці Конторській у Харкові забрала життя двох осіб.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що близько 18 години до рятувальників надійшло повідомлення про вогонь у на другому поверсу двоповерхового будинку на 8 квартир. Пожежа почала розширюватись на горище та дах.
Станом на майже 20 годину вогонь вдалось локалізувати на площі 200 к.м.
До боротьби із пожежею залучили 56 надзвичайників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причина встановлюється.
Українська правда