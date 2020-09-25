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Дві людини загинули внаслідок пожежі у житловому будинку Харкова 

П'ятниця, 25 вересня 2020, 04:32
Дві людини загинули внаслідок пожежі у житловому будинку Харкова 
Фото: ДСНС

Пожежа у житловому будинку на вулиці Конторській у Харкові забрала життя двох осіб.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що близько 18 години до рятувальників надійшло повідомлення про вогонь у на другому поверсу двоповерхового будинку на 8 квартир. Пожежа почала розширюватись на горище та дах. 

 
Фото: ДСНС

Станом на майже 20 годину вогонь вдалось локалізувати на площі 200 к.м. 

До боротьби із пожежею залучили 56 надзвичайників та 16 одиниць техніки ДСНС. Причина встановлюється. 

 
Фото: ДСНС

Українська правда

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Теми: ДСНСпожежаХарків
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