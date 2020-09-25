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Два человека погибли в результате пожара в жилом доме Харькова

Пятница, 25 сентября 2020, 04:32
Фото: ГСЧС

Пожар в жилом доме на улице Конторской в Харькове унес жизни двух человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что около 18 часов к спасателям поступило сообщение об огне на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир. Пожар начала расширяться на чердак и крышу.

 
Фото: ГСЧС

По состоянию на почти 20 часов огонь удалось локализовать на площади 200 к.м.

К борьбе с пожаром привлекли 56 чрезвычайников и 16 единиц техники ГСЧС. Причина устанавливается.

 
Фото: ГСЧС

Украинская правда
Темы: ГСЧСпожарХарьков


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