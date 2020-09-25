Два человека погибли в результате пожара в жилом доме Харькова
Пятница, 25 сентября 2020, 04:32
Пожар в жилом доме на улице Конторской в Харькове унес жизни двух человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что около 18 часов к спасателям поступило сообщение об огне на втором этаже двухэтажного дома на 8 квартир. Пожар начала расширяться на чердак и крышу.
По состоянию на почти 20 часов огонь удалось локализовать на площади 200 к.м.
К борьбе с пожаром привлекли 56 чрезвычайников и 16 единиц техники ГСЧС. Причина устанавливается.
Украинская правда