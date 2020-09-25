Facebook видалив три мережі акаунтів, пов’язаних із Росією

Компанія Facebook видалила три мережі пов’язаних із Росією облікових записів, що поширювали фейки.

Джерело: повідомлення компанії

Деталі: Офіційною причиною такого рішення стало порушення правил соцмережі щодо іноземного втручання.

Загалом було припинено роботу 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у Facebook. Окрім цієї соцмережі, мережа діяла також і в Instagram. Там видалили 34 облікових записи.

Діяльність мереж почалась із Росії та була зосереджена, у першу чергу, на Сирії та Україні. Окрім того, "робота" велась щодо Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Найменша частина цієї діяльності була направлена на Велику Британію та США.