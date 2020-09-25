Facebook видалив три мережі акаунтів, пов’язаних із Росією
П'ятниця, 25 вересня 2020, 06:41
Компанія Facebook видалила три мережі пов’язаних із Росією облікових записів, що поширювали фейки.
Джерело: повідомлення компанії
Деталі: Офіційною причиною такого рішення стало порушення правил соцмережі щодо іноземного втручання.
Загалом було припинено роботу 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у Facebook. Окрім цієї соцмережі, мережа діяла також і в Instagram. Там видалили 34 облікових записи.
Діяльність мереж почалась із Росії та була зосереджена, у першу чергу, на Сирії та Україні. Окрім того, "робота" велась щодо Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Найменша частина цієї діяльності була направлена на Велику Британію та США.
Українська правда