Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook видалив три мережі акаунтів, пов’язаних із Росією

П'ятниця, 25 вересня 2020, 06:41
Facebook видалив три мережі акаунтів, пов’язаних із Росією

Компанія Facebook видалила три мережі пов’язаних із Росією облікових записів, що поширювали фейки.

Джерело: повідомлення компанії 

Деталі: Офіційною причиною такого рішення стало порушення правил соцмережі щодо іноземного втручання. 

Загалом було припинено роботу 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у Facebook. Окрім цієї соцмережі, мережа діяла також і в Instagram. Там видалили 34 облікових записи.

Діяльність мереж почалась із Росії та була зосереджена, у першу чергу, на Сирії та Україні. Окрім того, "робота" велась щодо Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Найменша частина цієї діяльності була направлена на Велику Британію та США.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіfacebookРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
соцмережі
Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: