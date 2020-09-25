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Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных с Россией

Пятница, 25 сентября 2020, 06:41
Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных с Россией

Компания Facebook удалила три сети связанных с Россией учетных записей, что распространяли фейки.

Источник: сообщение компании

Детали: Официальной причиной такого решения стало нарушение правил соцсети касательно иностранного вмешательства.

В общем была приостановлена ​​работа 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в Facebook. Кроме Facebook, сеть действовала также и в Instagram. Там удалили 34 учетных записи.

Деятельность сетей началась из России и была сосредоточена, в первую очередь, на Сирии и Украине. Кроме того, "работа" велась по Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Наименьшая часть этой деятельности была направлена ​​на Великобританию и США.

Украинская правда
Темы: соцсетиfacebookРосcия
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