Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных с Россией
Пятница, 25 сентября 2020, 06:41
Компания Facebook удалила три сети связанных с Россией учетных записей, что распространяли фейки.
Источник: сообщение компании
Детали: Официальной причиной такого решения стало нарушение правил соцсети касательно иностранного вмешательства.
В общем была приостановлена работа 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в Facebook. Кроме Facebook, сеть действовала также и в Instagram. Там удалили 34 учетных записи.
Деятельность сетей началась из России и была сосредоточена, в первую очередь, на Сирии и Украине. Кроме того, "работа" велась по Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Наименьшая часть этой деятельности была направлена на Великобританию и США.
Украинская правда