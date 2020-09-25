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Сенатори США представили законопроєкт про санкції проти РФ за отруєння Навального

П'ятниця, 25 вересня 2020, 10:18

Група сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій представила законопроєкт, який передбачає санкції проти російських офіційних осіб, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це оголосив один з авторів документа, сенатор-демократ Кріс Кун, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд Путіна має довгу і погану історію використання вбивств та спроб вбивства, щоб змусити замовкнути вдома та за кордоном російських громадян, які звертали увагу на корумповану та жорстоку поведінку режиму", - написав Кун у Twitter.

Згідно з законопроєктом, адміністрація президента США має визначити, чи порушила Росія міжнародні договори про заборону хімічної і біологічної зброї.

За підсумками перевірки американський президент не пізніше, ніж через 90 днів після цього має представити Конгресу доповідь щодо колишніх і чинних урядових чиновників РФ, причетних до отруєння опозиційного політика і приховування цього.

Активи внесених у санкційний список людей у ​​США заморозять, їм також заборонять в'їзд до країни.

Законопроєкт також передбачає підготовку доповіді про особистий статок президента РФ Владіміра Путіна і наближених до нього осіб, "накопичений за допомогою корупційних практик".

"Звіт повинен включати оцінку активів, інвестицій, банківські рахунки, інші ділові інтереси та  відповідні відомості про бенефіціарне володіння Владіміра Путіна та членів його родини", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 23 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі пов'язаного з Кремлем російського оперативника Євгенія Пригожина.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийСШАсанкціїРосія
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