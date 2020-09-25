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Сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ за отравление Навального

Пятница, 25 сентября 2020, 10:18

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом объявил один из авторов документа, сенатор-демократ Крис Кун, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Путина имеет долгую и плохую историю использования убийств и попыток убийства, чтобы заставить замолчать дома и за рубежом российских граждан, обращающих внимание на коррумпированное и жестокое поведение режима", - написал Кун в Twitter.

Согласно законопроектом, администрация президента США должна определить, нарушила ли Россия международные договоры о запрещении химического и биологического оружия.

По итогам проверки американский президент не позднее чем через 90 дней после этого должен представить Конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках РФ, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого.

Активы внесенных в санкционный список людей в США заморозят, им также запретят въезд в страну.

Законопроект также предусматривает подготовку доклада о личном состояние президента РФ Владимира Путина и приближенных к нему лиц, "накопленном с помощью коррупционных практик".

"Отчет должен включать оценку активов, инвестиций, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующие сведения о бенефициарных владениях Владимира Путина и членов его семьи", - говорится в документе.

Напомним, 23 сентября Министерство финансов США ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети связанного с Кремлем российского оперативника Евгения Пригожина.

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Темы: НавальныйСШАсанкцииРосcия
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