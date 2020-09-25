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Гончарук каже, що ніхто не збирався виділяти гроші на COVID-19, а фонд для замилювання очей  

П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:13
Гончарук каже, що ніхто не збирався виділяти гроші на COVID-19, а фонд для замилювання очей  

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фонд боротьби з COVID-19 — це просто спосіб використовувати бюджетні кошти "у ручному режимі", він не є фондом, а кошти й не планували виділяти на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: Гончарук в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Те, що створили навесні, це не фонд. Це просто бюджетний рядок для можливості у ручному режимі розподіляти бюджетні кошти, спрощений бюджетний механізм. Ніяким фондом це насправді не є, адже там немає ні інституцій, ні стратегії, ні структури, яка б керувала цими грошима. Фондом це називати неправильно.

Крім того, він ніякий не коронавірусний. В умовах дефіциту часу для того, щоб особливо не заморочуватися, уряд написав рядок "коронавірусний фонд". Туди записали велику суму, домовившись, що будуть цю суму використовувати у ручному режимі.

Фактично це було зроблено через брак часу і через те, що новому уряду був потрібен простіший інструмент використання бюджетних коштів, аніж за бюджетним кодексом".

Деталі: Через місяць після оголошення карантину в Україні створили спецфонд для подолання наслідків епідемії.

Для його наповнення від квітня зменшили фінансування низки державних програм. У фонд надійшло майже 66 мільярдів гривень, які мали піти на боротьбу з епідемією і компенсацію її наслідків.

Однак 35 мільярдів передали на будівництво доріг за програмою "Велике будівництво". Решту коштів фонду розподілили між 11 відомствами.

Профільне Міністерство охорони здоров’я отримало лише 14,3 мільярда гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГончаруккоронавірусCovid-2019грошіКабінет міністрів
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