Гончарук каже, що ніхто не збирався виділяти гроші на COVID-19, а фонд для замилювання очей  

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фонд боротьби з COVID-19 — це просто спосіб використовувати бюджетні кошти "у ручному режимі", він не є фондом, а кошти й не планували виділяти на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: Гончарук в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Те, що створили навесні, це не фонд. Це просто бюджетний рядок для можливості у ручному режимі розподіляти бюджетні кошти, спрощений бюджетний механізм. Ніяким фондом це насправді не є, адже там немає ні інституцій, ні стратегії, ні структури, яка б керувала цими грошима. Фондом це називати неправильно.

Крім того, він ніякий не коронавірусний. В умовах дефіциту часу для того, щоб особливо не заморочуватися, уряд написав рядок "коронавірусний фонд". Туди записали велику суму, домовившись, що будуть цю суму використовувати у ручному режимі.

Фактично це було зроблено через брак часу і через те, що новому уряду був потрібен простіший інструмент використання бюджетних коштів, аніж за бюджетним кодексом".

Деталі: Через місяць після оголошення карантину в Україні створили спецфонд для подолання наслідків епідемії.

Для його наповнення від квітня зменшили фінансування низки державних програм. У фонд надійшло майже 66 мільярдів гривень, які мали піти на боротьбу з епідемією і компенсацію її наслідків.

Однак 35 мільярдів передали на будівництво доріг за програмою "Велике будівництво". Решту коштів фонду розподілили між 11 відомствами.

Профільне Міністерство охорони здоров’я отримало лише 14,3 мільярда гривень.