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Гончарук говорит, что никто не собирался выделять деньги на COVID-19, а фонд для отвода глаз

Пятница, 25 сентября 2020, 11:13

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что фонд борьбы с COVID-19 - это просто способ использовать бюджетные средства "в ручном режиме", он не является фондом, а средства и не планировали выделять на борьбу с коронавирусом.

Источник: Гончарук в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "То, что создали весной, это не фонд. Это просто бюджетная строка для возможности в ручном режиме распределять бюджетные средства, упрощенный бюджетный механизм. Никаким фондом это на самом деле не является, ведь там нет ни институтов, ни стратегии, ни структуры, которая руководила бы этими деньгами. Фондом это называть неправильно.

Кроме того, он никакой не коронавирусный. В условиях дефицита времени для того, чтобы особо не заморачиваться, правительство написало строку "Коронавирусный фонд". Туда записали большую сумму, договорившись, что будут эту сумму использовать в ручном режиме.

Фактически это было сделано из-за нехватки времени и потому, что новому правительству был нужен простой инструмент использования бюджетных средств, чем за бюджетным кодексом".

Детали: Через месяц после объявления карантина в Украине создали спецфонд для преодоления последствий эпидемии.

Для его наполнения с апреля уменьшили финансирование ряда государственных программ. В фонд поступило почти 66 млрд гривен, которые должны были пойти на борьбу с эпидемией и компенсацию ее последствий.

Однако 35 млрд передали на строительство дорог по программе "Большая стройка". Остальные средства фонда распределены между 11 ведомствами.

Профильное Министерство здравоохранения получило лишь 14,3 миллиарда гривен.

Темы: ГончаруккоронавирусCovid-2019деньгиКабинет министров


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