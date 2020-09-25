Суд виніс вирок експрокурору, який намагався купити посаду в НАБУ

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього прокурора Генеральної прокуратури Олександра Матюшка, який намагався купити посаду в Національному антикорупційному бюро.

Джерело: засідання ВАКС

Дослівно: "Суд ухвалив Матюшку Олександра Анатолійовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі".

Деталі: До набрання вироком законної сили до Матюшка діятиме запобіжний захід у вигляді застави, застосованої раніше. Санкція інкримінованої статті не передбачає конфіскацію майна.

Що передувало: У лютому 2016 року Матюшка затримали при спробі за 10 тисяч доларів підкупити члена конкурсної комісії в НАБУ, щоб отримати керівну посаду в бюро.