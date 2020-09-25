Суд вынес приговор экс-прокурору, пытавшемуся купить должность в НАБУ

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Александра Матюшко, который пытался купить должность в Национальном антикоррупционном бюро.

Источник: заседание ВАКС

Дословно: "Суд постановил Матюшко Александра Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы".

Детали: До вступления приговора в законную силу относительно Матюшко будет действовать мера пресечения в виде залога, примененная ранее. Санкция инкриминируемой статьи не предусматривает конфискации имущества.

Что предшествовало: В феврале 2016 года Матюшко задержали при попытке за 10 000 долларов подкупить члена конкурсной комиссии в НАБУ, чтобы получить руководящую должность в бюро.