"Віцемера" Ялти звільнили за висловлювання про протести в Білорусі

Звільнили з посади білоруського чиновника Михайла Загорцева, який днями був призначений "віцемером" Ялти в окупованому РФ Криму, а до цього підтримав протести в Білорусі.

Джерело: "мер" Ялти Іван Імгрунт в Facebook, TUT.by

Пряма мова: "Шановні ялтинці, за підсумками проведеної перевірки по розміщеному відео-матеріалу з участю Загорцева М.Г., за фактом підтримки опозиції Білорусії, прийнято рішення про звільнення посади заступника глави адміністрації міста Ялта Загорцева М.Г., в зв'язку з чим це виключає можливість його перебування на цій посаді. Сьогодні я підписав відповідне розпорядження".

Деталі: Жодних інших коментарів від самого Імгрунта і керівника апарату окупаційної адміністрації міста поки немає, а "начальник" відділу інформаційної політики Олександра Бузанова повідомила, що єдина інформація, яку надає місто, розміщена "мером" в Facebook, а інших коментарів не буде.

Про призначення Михайла Загорцева на пост "віцемера" Ялти стало відомо 22 вересня. Представляючи нового заступника, Імгрунт висловив упевненість, що "досвід роботи Загорцева дозволить йому успішно впоратися з усіма поставленими перед ним завданнями".

У Білорусі Загорцев з 1989 по 1993 рік обіймав посаду першого заступника голови Новобілицького райвиконкому. Потім став одним з керівників "Гомельдрева", працював в представництві російської газової компанії "Ітера".

У лютому 2006-го очолив адміністрацію Ленінського району Бобруйська. З 2011 по 2020 рік - голова Смолевицького райвиконкому. Під його кураторством команда "Cмолевичі" вийшла у вищу лігу чемпіонату Білорусі з футболу.

Незабаром після президентських виборів Загорцев, перебуваючи на лікуванні, записав відеозвернення, в якому засудив дії силовиків щодо мирних демонстрантів.

Нагадаємо: Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 6 років здійснює гібридну військову агресію.

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