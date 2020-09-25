"Віцемера" Ялти звільнили за висловлювання про протести в Білорусі

Звільнили з посади білоруського чиновника Михайла Загорцева, який днями був призначений "віцемером" Ялти в окупованому РФ Криму, а до цього підтримав протести в Білорусі.

Джерело: "мер" Ялти Іван Імгрунт в Facebook, TUT.by

Пряма мова: "Шановні ялтинці, за підсумками проведеної перевірки по розміщеному відео-матеріалу з участю Загорцева М.Г., за фактом підтримки опозиції Білорусії, прийнято рішення про звільнення посади заступника глави адміністрації міста Ялта Загорцева М.Г., в зв'язку з чим це виключає можливість його перебування на цій посаді. Сьогодні я підписав відповідне розпорядження".

Деталі: Жодних інших коментарів від самого Імгрунта і керівника апарату окупаційної адміністрації міста поки немає, а начальник відділу інформаційної політики Олександра Бузанова повідомила, що єдина інформація, яку надає місто, розміщена "мером" в Facebook, а інших коментарів не буде.

Про призначення Михайла Загорцева на пост "віцемера" Ялти стало відомо 22 вересня. Представляючи нового заступника, Імгрунт висловив упевненість, що "досвід роботи Загорцева дозволить йому успішно впоратися з усіма поставленими перед ним завданнями".

У Білорусі Загорцев з 1989 по 1993 рік обіймав посаду першого заступника голови Новобілицького райвиконкому. Потім став одним з керівників "Гомельдрева", працював в представництві російської газової компанії "Ітера".

У лютому 2006-го очолив адміністрацію Ленінського району Бобруйська. З 2011 по 2020 рік - голова Смолевицького райвиконкому. Під його кураторством команда "Cмолевичі" вийшла у вищу лігу чемпіонату Білорусі з футболу.

Незабаром після президентських виборів Загорцев, перебуваючи на лікуванні, записав відеозвернення, в якому засудив дії силовиків щодо мирних демонстрантів.