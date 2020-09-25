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"Вице-мэра" Ялты уволили за высказывания о протестах в Беларуси

Пятница, 25 сентября 2020, 12:07

Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен "вице-мэром" Ялты в оккупированном РФ Крыму, а до этого поддержал протесты в Беларуси, уволили с должности.

Источник: "мэр" Ялты Иван Имгрунт в Facebook, TUT.by

Прямая речь: "Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение".

Детали: Никаких других комментариев от самого Имгрунта и руководителя аппарата оккупационной администрации города пока нет, а "начальник" отдела информационной политики Александра Бузанова сообщила, что единственная информация, которую предоставляет город, размещена "мэром" в Facebook и других комментариев не последует.

О назначении Михаила Загорцева на пост "вице-мэра" Ялты стало известно 22 сентября. Представляя нового заместителя, Имгрунт выразил уверенность, что "опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами".

В Беларуси Загорцев с 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей "Гомельдрева", работал в представительстве российской газовой компании "Итера".

В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда "Cмолевичи" вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Вскоре после президентских выборов Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.

Напомним: Россия незаконно оккупировала часть Украины- Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

Читать также: Back in the USSR. Как меняется Крым под российской оккупацией. Спецпроект

Темы: БеларусьКрым


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