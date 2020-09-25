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Зеленський запровадив в Україні свято для тих, хто вміє робити вино

П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:27
Зеленський запровадив в Україні свято для тих, хто вміє робити вино

Президент Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ про офіційне свято в Україні – день виноградаря і винороба.

Джерело: брифінг Зеленського на Закарпатті

Пряма мова: "Сьогодні (25 вересня – ред.) я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – день виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі.

Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії та цього замало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства".

Деталі: Про це Зеленський розповів на Закарпатті біля поля винограду.

Він додав, що відвідав нещодавно багато регіонів області. Зокрема і ті, які славляться своїми винами і виноградом.  

За словами глави ОДА, потенціал Закарпаття - 5 тисяч виноробів, але зараз працюють менше 50. Він додав, що в ОДА звернулися до уряду, аби відмінити акциз на сухі вина. 

Згідно з сайтом президента, день виноградаря і винороба в Україні мають відзначати щороку у другу неділю листопада. Цьогоріч - 8 листопада. 

Знати більше: Успішні українські винороби. Куди їхати по червоне, біле і рожеве?

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЗакарпаття
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