Президент Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ об официальном празднике в Украине - день виноградаря и винодела.

Источник: брифинг Зеленского на Закарпатье

Прямая речь: "Сегодня (25 сентября - ред.) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области.

Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия".

Детали: Об этом Зеленский рассказал на Закарпатье возле поля винограда.

Он добавил, что посетил недавно многие регионы области. В частности и те, которые славятся своими винами и виноградом.

По словам главы ОГА, потенциал Закарпатья - 5000 виноделов, но сейчас работают менее 50. Он добавил, что в ОГА обратились к правительству, чтобы отменить акциз на сухие вина.

Согласно сайту президента, день виноградаря и винодела в Украине должны отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В этом году - 8 ноября.

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