Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ввел в Украине праздник для тех, кто умеет делать вино

Пятница, 25 сентября 2020, 12:27
Зеленский ввел в Украине праздник для тех, кто умеет делать вино

Президент Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ об официальном празднике в Украине - день виноградаря и винодела.

Источник: брифинг Зеленского на Закарпатье

Прямая речь: "Сегодня (25 сентября - ред.) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области.

Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия".

Детали: Об этом Зеленский рассказал на Закарпатье возле поля винограда.

Он добавил, что посетил недавно многие регионы области. В частности и те, которые славятся своими винами и виноградом.

По словам главы ОГА, потенциал Закарпатья - 5000 виноделов, но сейчас работают менее 50. Он добавил, что в ОГА обратились к правительству, чтобы отменить акциз на сухие вина.

Согласно сайту президента, день виноградаря и винодела в Украине должны отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В этом году - 8 ноября.

Узнать больше: Успешные украинские виноделы. Куда ехать за красным, белым и розовым?

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: