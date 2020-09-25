Зеленский ввел в Украине праздник для тех, кто умеет делать вино
Президент Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ об официальном празднике в Украине - день виноградаря и винодела.
Источник: брифинг Зеленского на Закарпатье
Прямая речь: "Сегодня (25 сентября - ред.) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области.
Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия".
Детали: Об этом Зеленский рассказал на Закарпатье возле поля винограда.
Он добавил, что посетил недавно многие регионы области. В частности и те, которые славятся своими винами и виноградом.
По словам главы ОГА, потенциал Закарпатья - 5000 виноделов, но сейчас работают менее 50. Он добавил, что в ОГА обратились к правительству, чтобы отменить акциз на сухие вина.
Согласно сайту президента, день виноградаря и винодела в Украине должны отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В этом году - 8 ноября.
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