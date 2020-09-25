Кандидатці на Житомирщині надіслали муляж вибухівки

Кандидату на голову Баранівської громади Анні Муравській, яка живе в смт. Першотравенськ Житомирської області, надіслали "подарунок" із муляжем вибухівки.

Джерело: свідок подій Віталій Сихнаєвський у Facebook і поліція Житомирської області

Деталі: За даними Сихнаєвського, 24 вересня він був у гостях в Анни Муравської, коли ввечері їй зателефонували з Першотравенського будинку культури і повідомили, що біля її кабінету стоїть подарунковий пакет. Коли пакунок привезли їй додому, в ньому виявили "предмет, схожий на вибуховий годинниковий пристрій".

Муравська звернулася до поліції. Спеціалісти визначили, що то муляж вибухівки "з годинником та чотирма кусками мила".

Поліцейські у Баранівському районі розпочали кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство) і встановлюють власника "недолугого подарунка".

З їхніми даними, близько 20:50 за місцем роботи 35-річної жительки смт. Першотравенська було виявлено подарунковий пакет. Перевіривши його вміст, жінка побачила "прямокутний предмет, обмотаний липкою стрічкою з цифровим годинником".

Але фахівці вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини вибухонебезпечних речовин не виявили.

Днями Муравська поділилася своїми планами розвитку Баранівської ОТГ