Кандидатке на Житомирщине прислали муляж взрывчатки

Кандидату на главу Барановского общины Анне Муравской, которая живет в пгт. Першотравенск Житомирской области, прислали "подарок" с муляжом взрывчатки.

Источник: свидетель событий Виталий Сихнаевський в Facebook и полиция Житомирской области

Детали: По данным Сихнаевского, 24 сентября он был в гостях у Анны Муравской, когда в 20:30 ей позвонили из Первомайского дома культуры и сообщили, что у ее кабинета стоит подарочный пакет. Когда пакет привезли ей домой, в нем обнаружили "предмет, похожий на взрывное часовое устройство".

Муравская обратилась в полицию. Специалисты определили, что это муляж взрывчатки "с часами и четырьмя кусками мыла".

Полицейские в Барановском районе начали уголовное производство по ст. 296 УКУ (хулиганство) и устанавливают владельца "непутевого подарка".

По их данным, около 20:50 по месту работы 35-летней жительницы пгт. Первомайска был обнаружен подарочный пакет. Проверив его содержимое, женщина увидела "прямоугольный предмет, обмотанный липкой лентой с цифровыми часами".

Но специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирской области взрывоопасных веществ не обнаружили.

На днях Муравская поделилась своими планами развития Барановской ОТГ.