Підірвали банкомат і викрали мільйон: поліція зі зброєю затримала Opel-втікач

На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників злочинного угруповання, які підірвали банкомат та викрали майже мільйон гривень.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "До поліції Дніпропетровської області від поліції Сумщини надійшла оперативна інформація, що група осіб готується до підриву банкомату у Новомосковському районі. Поліцейські… затримали чотирьох чоловіків одразу після скоєння злочину. Ними виявились троє жителів Суми та мешканець Кам’янського району віком від 34 до 49 років".

Деталі: Під час переслідування зловмисники чинили опір та протаранили службовий автомобіль КОРД. Для зупинки крадіїв спецпризначенці застосували табельну зброю, заблоковували автомобіль, після чого затримали зловмисників.

Під час огляду авто "Opel Omega" оперативники вилучили викрадені касети із банкомата із сумою близько мільйона гривень, зброю та інші речові докази. Також правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на двох автомобілях. Після підриву банкомату, вони залишили автомобіль "БМВ" у селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти.и

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).