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Взорвали банкомат и похитили миллион: полиция с оружием задержала воров

Пятница, 25 сентября 2020, 13:15
Взорвали банкомат и похитили миллион: полиция с оружием задержала воров
НПУ

На Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В полицию Днепропетровской области от полиции Сумщины поступила оперативная информация, что группа лиц готовится к подрыву банкомата в Новомосковском районе. Полицейские... задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет".

Детали: Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль КОРД. Для остановки воров спецназовцы применили табельное оружие, блокировали автомобиль, после чего задержали злоумышленников.

При осмотре авто "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались скрыться.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Украинская правда

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Темы: криминалДнепропетровская областьполиция
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