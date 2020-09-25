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Депутат торгував землею Міноборони: СБУ проводить 20 обшуків

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:44
Депутат торгував землею Міноборони: СБУ проводить 20 обшуків

Служби безпеки України викрила депутата однієї з селищних рад, який організував схему відчуження земельних ділянок, що знаходяться у власності Міноборони на Львівщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби отримали інформацію, що один з депутатів, який входить до земельної комісії, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони. Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 гектарів землі військового містечка.

Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5 тисяч доларів США за 0,01 га.

За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці задокументували депутата в офісі нотаріуса під час переоформлення документації, підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та отримання за їх продаж $165 тисяч.

 

Наразі проводиться понад 20 обшуків: у службових приміщеннях сільради та Міноборони, за місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях.

Оцінка здобутих доказів у кримінальному провадженні зараз триває.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, готується оголошення про підозру у вчиненні злочинів всім фігурантам справи.

Українська правда
Теми: СБУЛьвівщина
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