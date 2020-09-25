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Депутат торговал землей Минобороны: СБУ проводит 20 обысков

Пятница, 25 сентября 2020, 13:44
Депутат торговал землей Минобороны: СБУ проводит 20 обысков

Служба безопасности Украины разоблачила депутата одного из поселковых советов, который организовал схему отчуждения земельных участков, находящихся в собственности Минобороны на Львовщине.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельную комиссию, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны. Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 гектаров земли военного городка.

Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделении ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно 5000 долларов США за 0,01 га.

По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 миллионов гривен.

Правоохранители задокументировали депутата в офисе нотариуса при переоформлении документации, заключении договоров купли-продажи земельных участков и полученим за их продажу $165 тысяч.

 

В настоящее время проводится более 20 обысков: в служебных помещениях сельсовета и Минобороны, по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях.

Оценка полученных доказательств в уголовном производстве сейчас продолжается.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, готовится объявления о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.

Украинская правда

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Темы: СБУЛьвовщина
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