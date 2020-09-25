Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія оскаржує рішення Суду ЄС про скасування €13 млрд штрафу для Apple

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:42

Єврокомісія вирішила подавати апеляцію на рішення Суду ЄС про скасування 13 млрд євро штрафу для компанії Apple за особливості її діяльності в Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер. 

"Комісія вирішила подавати апеляцію до Суду ЄС щодо рішення, прийнятого в липні 2020 року у справі щодо державної допомоги компанії Apple в Ірландії, яке постановляє скасувати рішення Комісії від серпня 2016 року, де йдеться, що Ірландія надала Apple незаконну податкову допомогу через податкові пільги", - йдеться в офіційній заяві.

Єврокомісарка зазначає, що суд у своєму рішенні звернув увагу на важливі юридичні аспекти, але водночас Комісія  "вважає що у рішенні були допущені декілька помилок щодо застосування законодавства".  

"Для Комісії є найвищим пріоритетом забезпечити, щоб усі компанії, великі й малі, сплачували свою чесну частку податків. Суд неодноразово підтверджував принцип, що хоча країни-члени можуть визначати свої податкові правила, вони мають робити це згідно із законодавством ЄС, що стосується у тому числі надання державної допомоги. Якщо країни-члени надають податкові переваги певним міжнародним корпораціям, які недоступні їхнім суперникам, це шкодить чесній конкуренції у ЄС та порушує правила держдопомоги", - аргументує Маргрете Вестагер. 

Як повідомлялося раніше, Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для Apple на 13 млрд євро, накладеного у 2016 році через те, що компанія отримала особливу економічну перевагу в Ірландії, отримавши можливість сплачувати значно менші податки, ніж інші.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду". Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Єврокомісії.

Справа щодо Apple була частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб деякі країни, зокрема, Ірландія, Люксембург та Нідерланди, не пропонували особливо привабливі умови для глобальних гігантів на зразок Amazon, Fiat, Engie та Starbucks.

Теми: ЄврокомісіяЄСштрафисудбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Єврокомісія
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро
У Єврокомісії визначились із наступницею комісарки від Болгарії, яка пішла в уряд
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: