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Еврокомиссия обжалует решение суда ЕС об отмене €13 млрд штрафа для Apple

Пятница, 25 сентября 2020, 13:42

Еврокомиссия решила подавать апелляцию на решение суда ЕС об отмене 13 млрд евро штрафа для компании Apple за особенности ее деятельности в Ирландии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Комиссия решила подавать апелляцию в Суд ЕС относительно решения, принятого в июле 2020 года по делу о государственной помощи компании Apple в Ирландии, которое постановляет отменить решение Комиссии с августа 2016 года, где говорится, что Ирландия предоставила Apple незаконную налоговую помощь через налоговые льготы", - говорится в официальном заявлении.

Еврокомиссар отмечает, что суд в своем решении обратил внимание на важные юридические аспекты, но в то же время Комиссия "считает, что в решении были допущены несколько ошибок по применению законодательства".

"Для Комиссии является высшим приоритетом, чтобы все компании, большие и малые, платили свою честную долю налогов. Суд неоднократно подтверждал принцип, хотя страны-члены могут определять свои налоговые правила, они должны делать это в соответствии с законодательством ЕС, касающимся в том числе предоставления государственной помощи. Если страны-члены предоставляют налоговые преимущества определенным международным корпорациям, которые недоступны их конкурентам, это вредит честной конкуренции в ЕС и нарушает правила госпомощи", - аргументирует Вестагер.

Как сообщалось ранее, Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по штрафу для Apple на 13 млрд евро, наложенному в 2016 году из-за того, что компания получила особое экономическое преимущество в Ирландии, получив возможность платить значительно меньше налоги, чем другие.

Apple после этого обжаловала штраф в Суде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу". Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Еврокомиссии.

Дело о Apple было частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы некоторые страны, в частности, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, не предлагали особенно привлекательные условия для глобальных гигантов вроде Amazon, Fiat, Engie и Starbucks.

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Темы: ЕврокомиссияЕСштрафысудбизнес
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