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Синоптики оголосили штормове попередження

П'ятниця, 25 вересня 2020, 14:15
фото: УП

Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Україні оголосили другий рівень небезпечності - помаранчевий через сильні дощі та пориви вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі: Крім того, 26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град.

Також у неділю у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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