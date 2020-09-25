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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Пятница, 25 сентября 2020, 14:15
фото: УП

Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Украине объявили второй уровень опасности - оранжевый из-за сильных дождей и порывов ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: Кроме того, 26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град.

Также в воскресенье в западных, ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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