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Посли ЄС 28 вересня схвалять розширення санкцій проти росіян - ЗМІ

П'ятниця, 25 вересня 2020, 14:50

Європейський Союз може розширити список осіб, стосовно яких можуть бути застосовані санкції за підривання територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власні джерела.

Очікується, що це рішення може бути затверджене в понеділок, 28 вересня, на рівні послів країн-членів ЄС.

"Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше", - сказав співрозмовник агентства.

Відомо, що раніше українська сторона висловлювалася за запровадження санкцій стосовно осіб, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту.

Раніше повідомлялося, що ЄС незабаром схвалить введення санкцій проти осіб і компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які блокувалося Кіпром.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Нікосія вимагає заходи щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

Теми: ЄСРосіясанкції


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