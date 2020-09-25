Послы ЕС 28 сентября одобрят расширение санкций против россиян - СМИ

Европейский Союз может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что это решение может быть утверждено в понедельник, 28 сентября, на уровне послов стран-членов ЕС.

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже", - сказал собеседник агентства.

Известно, что ранее украинская сторона высказывалась за введение санкций в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Ранее сообщалось, что ЕС вскоре одобрит введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен Никосия требует меры по Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.